Gooikse Cultuurmaand met onder meer William Boeva, Oktoberfest en dialectavond

Ninove Dertiger uit Sint-Jans-Molenbeek slaat zonder aanleiding fles stuk op hoofd van 11-jarige jongen

De politie van Ninove heeft afgelopen vrijdag een 35-jarige man uit Sint-Jans-Molenbeek opgepakt nadat hij een 11-jarige jongen zonder enige reden had aangevallen. Hij sloeg een fles stuk op het hoofd van de jongen waarna de man de vlucht nam, maar hij kon even later gevat worden.

12 september