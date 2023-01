Gooikse aanpak voor sluikstort werpt vruchten af: helft minder meldingen op jaar tijd

In 2022 werden er meer dan 41.000 camerabeelden bekeken. Op een 6-tal beelden werd sluikstort vastgesteld. Het was echter niet mogelijk de personen of het voertuig te identificeren. Daarom worden in 2023 de camera’s gegroepeerd opgesteld, zodat de kans op identificatie vergroot. “Het is fijn om vast te stellen dat mensen het belangrijk vinden om in een nette gemeente te wonen en sluikstort ook effectief melden”, aldus burgemeester Simon De Boeck (CD&V). “Maar het is uiteraard nog fijner om het aantal meldingen van sluikstort jaar na jaar te zien dalen. Want we stellen vast dat de sluikstortcamera’s toch een ontradend effect hebben. Ik wil mensen aanmoedigen om sluikstort te blijven melden. Twee overtreders zullen, aan de hand van documenten die werden aangetroffen tussen het afval, beboet worden. Verder wil ik ook de medewerkers van de dienst Openbare Werken bedanken, voor de gemiddelde interventietijd van 2,5 uren na ontvangst van de melding. Ook de vele zwerfvuilrapers mogen zeker in de bloemetjes gezet worden voor hun inspanningen. Samen pakken we sluikstort aan.”