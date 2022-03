Gooikenaars kunnen stemmen op Cultuurparel

De Cultuurparel, een initiatief van de Cultuurraad in samenwerking met de gemeente, wordt tweejaarlijks uitgereikt aan een Gooikenaar of Gooikse organisatie die een belangrijke bijdrage levert of leverde aan het culturele leven in de gemeente. We heeft de afgelopen tijd cultuur in Gooik écht in de schijnwerpers gezet? Of wie is er minimaal twee jaar actief bezig in de cultuursector in de gemeente? Als er iemand aan deze voorwaarden voldoet en deze Cultuurparel verdiend, dan kan je voor 31 mei een motiverende mail sturen naar cultuur@gooik.be of de kandidatuur indienen bij de dienst cultuur van GC De Cam.