Gooik zette 14 jubilarissen in de bloemetjes na corona-uitstel

Zo’n 14 koppels genoten in Volkscafé De Cam van een gezellige namiddag, samen met het Gooikse schepencollege. Er was tijd voor een hapje en drankje, een woord van de burgemeester en een dansje. Burgemeester Simon De Boeck (CD&V) wenst al koppels nog vele jaren: “Als bestuur vinden we het belangrijk om onze jubilarissen persoonlijk te feliciteren. Door corona konden we helaas niet bij iedereen langsgaan of werden feesten uitgesteld. We hebben de koppels dan ook de kans gegeven om alsnog samen met ons te vieren en hun handtekening in het gulden boek te zetten. Het is erg fijn om te zien hoe graag deze mensen in Gooik zijn, welke boeiende verhalen ze te vertellen hebben en natuurlijk hoe graag ze elkaar nog zien na al die jaren en hoe goed ze voor elkaar zorgen. We zetten hen dan ook graag in de bloemetjes met wat attenties en wensen hen nog het allerbeste toe.”