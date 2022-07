Gooik weigert aanleg padelvelden in Oetingen: “Overlast voor buren zou te groot zijn”

OetingenWie in Gooik een spelletje padel wil spelen blijft nog even op zijn honger zitten. De gemeente weigert een vergunning af te leveren voor de aanleg van vier padelvelden aan de terreinen van SK Oetingen. Er wordt voor de leefbaarheid van de omwonenden gevreesd.

Privé-investeerders wilden vier padelvelden aanleggen op de site van voetbalclub SK Oetingen aan de Kloosterstraat. Maar zover komt het voorlopig niet, want het schepencollege van Gooik weigert een omgevingsvergunning af te leveren. “De overlast zou volgens ons te groot zijn”, zegt burgemeester Simon De Boeck (CD&V) van Gooik. “De initiatiefnemers hebben daar een andere mening over, maar we hebben intussen in Vlaanderen op andere plaatsen padelvelden zien aangelegd worden die overlast veroorzaken in woonwijken. De site van SK Oetingen bevindt zich in het centrum van Oetingen. Er werden 55 bezwaren ingediend en de argumenten uit die bezwaarschiften namen we mee in onze beoordeling. We zijn als college zeker niet tegen padel, maar het mag niet de leefbaarheid van een wijk bedreigen.”

De vergunning werd aangevraagd door de vzw SK Oetingen. Het waren best ambitieuze plannen. Men wilde drie dubbelvelden en één enkel veld aanleggen en wel degelijk een volledige clubwerking op poten zetten. Maar het was niet de voetbalclub die het padelcomplex zou uitbaten. “Enkele privé-investeerders deden ons een voorstel”, klinkt het bij de club. “Wij zouden een deel van onze terreinen verhuren aan de investeerders die er dan de padelvelden zouden aanleggen en uitbaten. Omdat de terreinen onze eigendom zijn, werd gevraagd de omgevingsvergunning in naam van SK Oetingen in te dienen.”

Investeringen

De huurgelden waren welkom geweest, want de approviandeerde wil graag investeren in de infrastructuur. “Dat zou een meevaller geweest zijn, maar onze werking staat of valt niet met de komst van de padelvelden. Zelf hebben we nog geen zicht op het feit of de aanvragers nog in beroep zullen gaan tegen de beslissing. In de aanvraag hebben ze uitvoerig gemotiveerd waarom het volgens hen wel kan. De vraag is of ze met die argumentatie hoger op wel kans maken.”

Quote De weigering is een hele geruststel­ling voor de vele buren die hier wakker van lagen Alwin Loeckx

Formeel bezwaar

De partij Groen was één van de indieners van een bezwaarschrift tegen de padelvelden. “We hadden formeel bezwaar ingediend omwille van problemen met ruimtelijke ordening, geluidsoverlast en mobiliteit”, zegt Alwin Loeckx van Groen. “De weigering is een hele geruststelling voor de vele buren die hier wakker van lagen. Padel is een nieuwe sport, die vele sportievelingen aanspreekt van verschillende leeftijd en niveau. Het lijkt daarom best om samen met de Gooikse sportraad te bekijken of en waar er geschikte locaties kunnen gevonden worden in plaats van een padelproject in een dorpscentrum te vergunnen.”

Eerlijk en open

De partij heeft wel kritiek op het gemeentebestuur omdat de indieners eerst verteld werd dat een vergunning niet hoefde en dan weer wel. “Maar wij hebben altijd eerlijk en open gecommuniceerd”, aldus burgemeester De Boeck. “Aanvankelijk vond men dat een vergunning niet nodig was omdat de sportterreinen er al lagen voor de opmaak van het gewestplan. Stedenbouwkundig kan dat kloppen, maar bij het toekennen van een omgevingsvergunning worden ook andere zaken in acht genomen. En dus was het wel nodig om een dossier in te dienen.”

