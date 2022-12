Gooik gaat op zoek naar nieuwe Blokspotverantwoordelijke

Halle Black Eagle Challenge lokt 150 bezoekers naar De bres

In het sportcomplex De Bres organiseerde kung fu-club Black Eagle Halle voor de eerste keer in drie jaar opnieuw de ‘Black Eagle Challenge’, een shownamiddag vol kung fu-demonstraties. Meer dan 150 bezoekers kwamen kijken naar de leden die zich graag toonden. “We organiseren onze Challenge reeds vele jaren, maar door corona moesten we dit evenement noodgedwongen twee keer uitstellen”, klinkt het bij de club. Het was dus een beetje bang afwachten voor wat de opkomst van het publiek betrof, maar het resultaat overtrof zo maar even al onze verwachtingen.” Corona hakte er zwaar in bij Black Eagle Halle. De club kende een grote ledenuitval en moest zelfs noodgedwongen een aantal maanden sluiten in volle coronacrisis. Maar intussen sloten zich alweer een pak nieuwe leden aan en is er zelfs een inschrijvingsstop ingevoerd.

29 november