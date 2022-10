Gooik gaat op zoek naar de Warmste Gooikenaar

Inwoners kunnen hun Warmste Gooikenaar nomineren via de nominatiekaart in het infoblad Info Gooik of via de website van de gemeente tot en met 18 december. De genomineerden worden tijdens de Nieuwjaarsreceptie gehuldigd. “In onze gemeente zijn heel wat mensen die zich dagelijks voor anderen inzetten”, aldus Jonas De Maeseneer (CD&V), schepen van Sociale Zaken. “Ze staan niet vaak in de schijnwerpers, maar hun werk is wel van onschatbare waarde. Inwoners krijgen de kans om een Warme Gooikenaar te nomineren binnen verschillende categorieën. Er zijn heel veel mensen met een groot en warm hart en daarom kijken we er samen met de integratieraad en het gemeentebestuur naar uit om alle nominaties te zien binnenkomen en hopen we dat de ‘chapeaukaarten’ goed rondgaan.”