Gloednieuwe vergaderruimte voor bedrijven ‘De Rekolt’ opent de deuren

Het gebouw is gelegen achter Vastgoed De Vos, maar het staat er volledig los van. De officiële opening is volgende maandag voorzien. “Het is een apart gebouw dat verhuurd zal worden voor professionele aangelegenheden zoals teambuilding, seminars, info-avonden of vergaderingen”, aldus initiatiefnemer Bjoke De Vos. “Er is een ruime zaal die in twee gedeeld kan worden, voorzien van scherm en wifi voor presentaties, maar ook een terras en een tuin zijn ter beschikking. Bovendien is er een aparte keuken voorzien en dubbel sanitair met een douche voor wie met de fiets komt. Het geheel is in CLT bouw gezet dus energiezuinig en alles is ook rolstoeltoegankelijk.”