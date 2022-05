Gloednieuwe petanquebaan voor Huis De Pionier

Zo vond er een toernooi plaats onder een stralend zonnetje tussen bewoners, buren en een delegatie van het gemeentebestuur. Sindsdien kan je bijna dagelijks terecht op deze gloednieuwe petanquebaan in Gooik. De petanquebaan in de voortuin van de Pionier is een bewuste keuze met vooral een inclusief verhaal. Zo kunnen buren, voorbijgangers, liefhebbers en wandelaars er terecht om er even te ontspannen en gezellig te petanquen. Zelf geen petanqueballen bij hebben is geen probleem. Bel gerust even aan en de bewoners van De Pionier zullen alle geïnteresseerden met plezier een setje overhandigen.