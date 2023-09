Geregeld zon, maar ook enkele wolken in Gooik vandaag

Onverbeter­lij­ke winkeldief heeft opnieuw prijs: “Zit verdienmo­del achter”

De Brusselse correctionele rechtbank heeft donderdag een winkeldief veroordeeld tot een gevangenisstraf van 25 maanden en een geldboete van 1.600 euro. De man had in verschillende supermarkten flessen champagne en sterkedrank gestolen, en was al eerder veroordeeld voor gelijkaardige feiten. Hij kwam niet opdagen voor de rechtbank en werd dan ook bij verstek veroordeeld.