N-VA uit kritiek op komst deelwagens: "Te laat, te weinig en te duur"

In Ninove uit oppositiepartij N-VA kritiek op de komst van deelwagens. “Drie jaar geleden weigerde het stadsbestuur om in te stappen in het deelwagenproject van Solva. Nu komt men met een veel duurder project op de proppen", stelt gemeenteraadslid Karolien De Roose.