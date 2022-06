Gemeentebestuur bekijkt mogelijkheden voor informatiebord aan praalgraf collaborateur Staf Declercq

GooikHet praalgraf van collaborateur Staf Declercq is gelegen aan de Kesterheide, maar beschikt niet over een bordje met duiding. Het gemeentebestuur van Gooik krijgt steeds vaker de vraag wie deze persoon was en wat het graf er precies doet. Die vraag belandde ook bij Vlaams minister Bart Somers (Open VLD), die het gemeentebestuur aanraadde om over zo’n bordje na te denken. “We zullen ons laten bijstaan door specialisten”, klinkt het bij burgemeester Simon De Boeck (CD&V).

Het graf van Staf Declercq is in heel Vlaanderen bekend voor de extreem rechtse eerbetonen. Hij was leraar, politicus en ook collaborateur met de Duitse bezetter in de aanloop naar en tijdens het begin van de Tweede Wereldoorlog. Declercq meldde zich in 1914 als oorlogsvrijwilliger en werd bracandier aan het IJzerfront. In 1932 sloot hij zich aan bij de Vlaamsch-Nationale Volkspartij (VNV) in een nieuwe poging om het Vlaams-nationalisme te verenigen. In 1933 werd hij daar ‘den Leider’ genoemd. Toen de Duitsers op 10 mei 1940 België binnenvielen, werd Declercq samen met andere leiders gearresteerd en nadien ook weer vrijgelaten. Maar toen stapte hij in de collaboratie. Hij stelde het VNV ter beschikking van de Duitse bezetter en maakte het publiek.

Wanneer De Clercq in 1942 sterft ten gevolge van een hartaanval is het VNV verwikkeld in een machtsstrijd met Groot-Duitse collaborateurs. De Clercq wordt in 1943 herbegraven in een praalgraf, maar dat graf wordt na de bevrijding geschonden. In 1978 werd zijn lichaam uit een anoniem graf verwijderd door de Vlaamse Militanten Orde (VMO) en begraven in Asse.

Bord met duiding

Zijn praalgraf aan de Kesterheide ligt er tot op heden nog steeds. Het graf beschikt echter niet over een bordje met zijn geschiedenis. Nochtans krijgt het gemeentebestuur al jaren af en toe eens de vraag om er toch eentje te voorzien op vraag van wandelaars en oppositiepartijen. Bart Somers (Open VLD), Vlaams minister van Samenleving en Binnenlands Bestuur kreeg die vraag intussen ook te horen. Hij raadde het gemeentebestuur aan om er toch over na te denken, maar kan zelf niets ondernemen door de gemeentelijke autonomie. Hij vroeg om te onderzoeken of er een mogelijkheid is om een duidingsbordje aan het graf te voorzien. Op die manier is het voor alle passanten duidelijk waarom dat graf er ligt en wie de persoon in kwestie is.

Aangezien het gemeentebestuur geen specialisatie heeft in oorlogsverleden, zullen ze beroep doen op enkele specialisten voordat men overgaat tot een beslissing.

