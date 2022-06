Gemeente verkoopt werkmaterialen en voertuigen

Voorde Wiel van lijnbus vat vuur nadat remmen blokkeren

Op de Brakelsesteenweg in Voorde vlak aan het kruispunt van de Kalvaar heeft een wiel van lijnbus zaterdagochtend vuur gevat. Het voertuig reed in de richting van Geraardsbergen toen hij plots de brand opmerkte. Op het moment van de brand was de bus niet in dienst en waren er geen reizigers aanwezig.

18 juni