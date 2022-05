Gemeente start onder impuls van Beweging.net met de uitrol van Telramen: “Evaluatie van cijfergegevens volgt binnen een jaar”

GooikOp initiatief van Beweging.net Gooik en in samenwerking met de gemeente Gooik worden in de gemeente een 20-tal ‘Telramen’ geïnstalleerd. Zo’n telramen zijn meettoestellen die verkeersstromen meten. Ze zijn al gekend in grote steden en gemeenten, maar Beweging.net Gooik is ervan overtuigd dat ze in landelijke dorpen ook nuttig kunnen zijn. “Deze informatie geeft de burgers inzichten over de verkeerssituatie in hun straat om het zo te kunnen aankaarten bij het gemeentebestuur”, laat voorzitter Samuel Billens weten.

Met de verzamelde gegevens kunnen gepaste analyses uitgevoerd worden en gegronde beleidsbeslissingen genomen worden. Dit initiatief is er gekomen binnen het buurtenbudget dat de gemeente Gooik jaarlijks ter beschikking stelt van buurten of verenigingen die het buurtgevoel en de buurtveiligheid willen verhogen. “Voor de gemeenteraadsverkiezingen in 2018 stelden we met onze vereniging 8 speerpunten op voor het beleid”, verduidelijkt Samuel Billens, voorzitter van Beweging.net Gooik. “Verkeer op maat is één van deze speerpunten. Na ons initiatief om het verkeersplatform op te richten en ons te engageren bij de opmaak van het Gooikse fietsbeleidsplan, lanceren we nu graag een initiatief rond Telramen in onze Pajotse gemeente.”

Verkeerssituatie evalueren

De Telramen worden geïnstalleerd tegen het raam van een huis waar men zou willen meten. Eens geïnstalleerd en verbonden met het wifi netwerk, zendt het toestel zijn meetgegevens naar een centraal platform. De meetgegevens kunnen bekeken en gebruikt worden voor verdere analyses. Het Telraam maakt onderscheid tussen voetgangers, fietsen, auto’s en vrachtwagens. Het meet de snelheid, het aantal passages, de richting van de beweging en het tijdstip waarop deze wordt geregistreerd. Het toestel meet enkel in klaarlichte dag, dus niet ‘s nachts.

Gooik start onder impuls van Beweging.net met de uitrol van Telramen.

Via de website van Telraam kan je bovendien in jou eigen gemeente zien waar er al Telramen geïnstalleerd werden. Je kan er zo ook de tellingen opvolgen in de straat naar jouw keuze. “Deze informatie geeft de burgers inzichten over de verkeerssituatie in hun straat. De gegevens kunnen ook nuttig zijn voor het lokaal beleid en de betrokken diensten”, voegt Billens nog toe.

Mobiliteitsplan

Maandag werden al 20 telramen overhandigd in cultuurschuur van De Cam aan de deelnemende buurten. De organisatie TELRAAM, dat leverancier is van de cameraatjes, gaf hierbij de nodige informatie en legde uit wat er met de geregistreerde gegevens verder gebeurt. De werking van deze 20 Telramen wordt permanent verder opgevolgd. “Binnen ongeveer een jaar worden de resultaten van al die Telramen verzameld en besproken op een volgende bijeenkomst”, meldt burgemeester Simon De Boeck (CD&V). “Op basis van die gegevens kan er bekeken worden in welke straten eventueel maatregelen genomen moeten worden. Via een mobiliteitsplan kan beslist worden waar er bijvoorbeeld een extra snelheidsbeperking moet komen, een fietsstraat, snelheidsremmer of tonnagebeperking.”

Halle en Pepingen zijn momenteel de enige die Telramen in onze regio al hebben uitgerold.

