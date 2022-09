Gemeente gaat over tot verledding openbaar verlichtingspark

Halle Burgemees­ter Marc Snoeck luidt alarmbel na overval: “Dringend meer agenten nodig”

Zes overvallen op filialen van Carrefour Express op nog geen twee weken tijd in Vlaanderen. Naast drie feiten in Vilvoorde, één in Liedekerke en één in Gent werd nu maandagochtend ook de Carrefour Express in de Halse wijk Sint-Rochus het slachtoffer. “Werk maken van kortere procedure om agent te worden én van extra rekrutering”, zegt Snoeck (Vooruit).

