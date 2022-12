Gemeente en KWB Gooik-Strijland organiseren wandeling langs kerststallen

De voorbije weken lanceerde de gemeente Gooik en KWB een oproep om een kerststal te bouwen. Heel wat organistoren die de voorbije jaren een kerststallen bouwden, hebben dat ook opnieuw gedaan. Maar er zijn ook een aantal nieuwe organisatoren. KWB Gooik-Strijland stippelde intussen al voor de vierde keer een wandeling uit langs deze kerststallen. Die kan vrij gewandeld worden tot en met maandag 9 januari. De wandelingen in Gooik en Kester blijven ongewijzigd. Deze in Strijland wordt ingekort tot 4 km.

“Sinds de invoering van de buurtbudgetten, voorzien we jaarlijks maximum 100 euro per kerststal”, laat Gunther De Wilde (CD&V), schepen van Buurtontwikkeling weten. “Het doel van het buurtbudget is immers de samenhorigheid in een buurt te versterken. Rond de kerststal kan iedereen samenkomen en genieten van mooie taferelen. Het is dan ook fijn te zien dat er veel enthousiaste kerststalbouwers zijn. We tellen maar liefst 8 kerststallen meer dan vorig jaar.”