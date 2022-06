Geen gewone Gooikoorts dit jaar, maar wel een ‘Gooikoorts On The Road’ bij De Groentelaar

Maar dat is zonder de creativiteit van de organisatoren gerekend, want ze werkten voor deze editie dan toch een kleinere activiteit uit: Gooikoorts on the road, een initiatief van Muziekmozaïek vzw. Het wordt een reeks kleinere activiteiten verspreid in de regio Gooik, Pepingen en Neigem. Op zaterdag 2 juli kan je van 13 tot 15 uur terecht bij De Groentelaar in Bogaarden langs de Huttestraat 29 voor heel wat animatie. Zo is er plek voor een doorlopend bar met hapjes, groentenverkoop, een optreden van liedjesschrijver Walter Evenepoel van Arjaun alsook een dansoptreden van WzWz. In Paddenbroek in Gooik kan je van 13.30 tot 18 uur ook terecht voor een heleboel optredens. Heb je daarna nog zin om te gaan dansen, kan dat vanaf 19.30 uur in Neigem dankzij de samenwerking met Neige(m)Folk tijdens het Folkbal.