Gandalf, Mathilda en Finn zijn fotogenieke Schotse Hooglanders op Kesterheide: “We willen de oorspronkelijke vegetatie hier terug te krijgen”

In 2017 is Natuurpunt gestart met natuurbeheer op de Kesterheide. Het was dan ook de bedoeling om er de oorspronkelijke vegetatie terug te krijgen: Brabantse heide. Dankzij regelmatig maaibeheer krijgen de zaden van planten in de bodem opnieuw de kans om te kiemen. En er is al een mooi resultaat van zichtbaar, want de eerste heideplanten zagen intussen al opnieuw het levenslicht op de Kesterheide. De komende tijd zal Natuurpunt dan ook verder werk maken van hun maaibeleid om ervoor te zorgen dat de planten zich uitbreiden. “Een bioboer maait het vlakkere bovenste gedeelte maar door de hoogteverschillen kan je overal niet zomaar een tractor inzetten”, laat Lieven Decrick van Natuurpunt Gooik weten. “Er werd eerder al met de hand gemaaid en schapen deden de rest, maar herder Hugo besloot zijn kudde af te bouwen. We zien dat naast de terugkeer van heide ook de biodiversiteit verbetert. Er zijn zo al meer insecten zoals vlinders te vinden dan vijf jaar geleden.”

Schotse Hooglanders

Het grote weiland aan de Kesterheide werd daarom opgedeeld in 2 delen: een perceel waar nu de Schotse Hooglanders staan en ander perceel waar binnenkort opnieuw schapen komen van een andere schapenhouder. “Hooglanders kunnen goed uit de voeten op hellingen, zijn weinig kieskeurig en eten plantensoorten die andere runderen links laten liggen zoals netels en distels”, vertellen Philippe Vandenberghe en Oona Asselman van fokkerij Heilan Coo. “Ze zorgen al grazend voor nieuwe dynamiek in het landschap met een grote aantrekkingskracht voor zeldzame vogels, zoogdieren en insecten. Hun uitwerpselen doen daar als voedselbron voor planten en sommige dieren nog een schepje bovenop.”

Volledig scherm De Kesterheide in Gooik. © Natuurpunt

Gandalf, Mathilda en kleine Finn zijn dé fotogenieke Schotse Hooglanders op Kesterheide geworden. Het is misschien wel een kudde die nauwelijks verzorging nodig heeft, die altijd rustig zijn en niet snel overprikkeld in een drukke omgeving met veel mensen en felle bewegingen en geluiden: toch wordt de toegang tot het afgebakend stukje verboden. “Het blijven natuurlijk wilde dieren die in paniek kunnen geraken als er bijvoorbeeld kinderen op hun aflopen”, sluit Vandenberghe nog af. “Het zijn prachtige grote grazers die een enorme aantrekkingskracht uitoefenen, buurtbewoners zijn zeker welkom om ze van achter de omheining te komen bewonderen. Maar houd altijd voldoende afstand en voeder ze nooit. Want ze kunnen heel onvoorspelbaar zijn, zeker nu met kleine Finn.”

Heilan Coo heeft in totaal al 21 Schotse Hooglanders die vaak worden ingezet voor verschillende natuuropdrachten in de regio. Zo stonden de grazers ook al in het Liedekerkebos en langs een spoorwegberm in Dilbeek.