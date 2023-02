Ga dit weekend op Valentijnsdate met je hond rond Paddenbroek dankzij Wølv collars

GooikOoit al eens gehoord van Galentine’s Day? Op Valentine’s Day draait het allemaal om de liefde, maar tijdens Galentine’s Day vieren we vriendschappen in al hun vormen. Dus ook de vriendschap met viervoeters. En dat doet Wølv Collars op een originele manier: met een treasure walk in Gooik voor honden en hun baasjes op zondag 12 februari vanaf 12 uur.