Fraudeerden burgemeester en gemeentesecretaris voor honderdduizenden euro’s aan overheidsgeld?

Gooik Kesters koppel timmert eigen boekenruil­kast in elkaar

6 april De allereerste boekenruilkast in Gooik is een feit, en die staat in de Daalstraat in Kester. Bij de zelf in elkaar geknutselde opstelling kunnen alle passanten of buren een boek nemen om te lezen. Een boek in de plaats leggen mag, maar het is geen vereiste.