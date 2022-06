Flavor Shop heeft plannen om meerdere vestigingen te openen: “We bekijken ook de mogelijkheden voor het buitenland”

Het avontuur van smaakmaker Birger Vanacker begon in 2015 met het oprichten van een lokaal winkeltje naast de al bestaande webshop die in 2013 werd opgericht. De ‘Flavor Shop’ groeide al snel uit tot een grote winkel waar je terechtkan voor delicatessen, zowel lokaal als internationaal. De reacties waren zo enthousiast dat het aanbod nog steeds jaar na jaar blijft groeien. Je kan ook nu nog terecht bij Flavor Shop in Gooik voor al je originele smaken en culinaire lekkernijen die net dat tikkeltje anders zijn. Sinds kort is er ook goed nieuws voor zij die graag hun bedrijfsrelaties willen verrassen. Flavor Gifts is dan weer dé place to be voor wie een grote hoeveelheid cadeaupakketten vol smaak wil bestellen. Ze specialiseren zich er in geschenken voor bedrijven en organisaties. Bovendien werd ook het concept Flavor Lab geïntroduceerd voor het organiseren van workshops en demo’s.