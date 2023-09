Financiële aspecten van de fusie Galmaarden-Gooik-Herne werden in kaart gebracht: “Onze gemeenten staan onder druk”

Futsal Supercup Rangel debuteert bij RSCA met winst in Supercup: “Eerste prijs is mooi, maar de honger is niet gestild”

De futsalcompetitie is dit weekend van start gegaan. Voor landskampioen en bekerwinnaar RSCA werd het een succesvolle ouverture. Vrijdag werd de eerste competitiematch tegen Bilzen met 5-1 gewonnen. Twee dagen later kwam daar een eerste officiële trofee bij. Anderlecht won de Supercup, nadat men met 6-1 de maat had genomen van Herentals.