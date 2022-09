Fietsbieb Gooik-Pepingen opende officieel de deuren: “Maar nog dringend op zoek naar vrijwilligers”

Gooik/PepingenDe Fietsbieb Gooik-Pepingen, die kinderfietsen voor 2 tot 12-jarigen zal ontlenen, opende onlangs officieel de deuren in Seniorie Kesterberg in Gooik. Het initiatief van de gemeenten Gooik en Pepingen alsook Beweging.net Gooik, wil het fietsen bij en met kinderen bevorderen. Wie lid wordt van de Fietsbieb kan op die manier altijd over een kwaliteitsvolle kinderfiets beschikken. “De uitleenpost kan een vliegende start nemen”, klinkt het.

Er werd gekozen voor een locatie die vlot bereikbaar is voor inwoners van Gooik en Pepingen. Bovendien is er voldoende ruimte voor de vrijwilligers om de fietsen klaar te maken voor gebruik én voldoende oefenruimte voor kinderen die een fiets willen uittesten zodat ze zeker de juiste fiets naar huis kunnen meenemen. “We zijn nog op zoek naar vrijwilligers die fietsen technisch in orde kunnen zetten, maar ook naar administratieve krachten en ambassadeurs die zorgen voor promotie”, aldus Jo Baert, ondervoorzitter van Beweging.net Gooik en initiatiefnemer van het project.

Duurzame gemeenten

Burgemeester Simon De Boeck (CD&V) van Gooik en Saskia Beeckmans (LVB), schepen van Mobiliteit in Pepingen zijn blij met de komst van een Fietsbieb, die het fietsen bij kinderen en families promoot. “Als duurzame gemeenten zetten we in op het delen van materiaal, zinvol werk, welzijn, gezondheid en op het verminderen van armoede”, klinkt het. “Het project van de Fietsbieb past hier perfect in. Gezinnen kunnen na aankoop van een abonnement fietsen ontlenen. Zo heeft iedereen de kans om een kinderfiets die volledig in orde is aan te schaffen.”

De Fietsbieb is voorlopig elke laatste zaterdagvoormiddag van 10 tot 12 uur open, maar bij succes worden de openingsuren uitgebreid. “We zetten de komende jaren volop in op projecten die Vlaams-Brabanders aan het fietsen krijgen”, zegt Tom Dehaene, gedeputeerde voor Mobiliteit. “Het is al de negende Fietsbieb die de deuren opent in de provincie. De Fietsbieb in Gooik-Pepingen krijgt een financieel duwtje in de rug van de provincie Vlaams-Brabant. Zo kan de uitleenpost een vliegende start nemen. Het moment is alvast goed gekozen. Gezinnen die vandaag een fiets ontlenen kunnen deze week nog eens oefenen om met de fiets naar school te rijden.”

Er wordt nog gezocht naar fietsen om uit te lenen. Wie nog nog een kinderfiets heeft staan, kan die altijd naar de Fietsbieb brengen. Meer informatie kan je steeds vinden op www.fietsbieb.be.

Je kan deze inhoud niet bekijken Deze inhoud bevat cookies van social media of andere externe platformen. Omdat je deze cookies uitgeschakeld hebt blijft deze inhoud verborgen. Aanvaard cookies van sociale media om de inhoud alsnog weer te geven.