Eerste symbolische stenen van Dorpsschool Oetingen gelegd: “De 200 leerlingen zouden tegen eind 2023 eindelijk opnieuw een eigen plekje hebben”

Burst/Ninove Koop een pakje friet en win een elektri­sche wagen: frituur pakt uit met indrukwek­ken­de actie

De frituren Het Dik Pak in Burst en Ninove verwennen hun klanten geregeld met speciale acties. In het verleden kon je al een keer een gameconsole of een televisie winnen, maar de actie die momenteel loopt is van een totaal andere klasse.

13:08