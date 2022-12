Eerste symbolische steen van gloednieuw jeugdhuis Guuk gelegd

Het oude jeugdhuis, dat gevestigd was op de zolder van de afgebroken zaal De Vrede, was aan vernieuwing toe. Het nieuwe jeugdhuis zal opgeleverd worden in de zomer van 2023. “Zo krijgt de jeugd opnieuw een eigen plek in het centrum van Gooik”, aldus burgemeester Simon De Boeck (CD&V). “De private partners bouwen het volume en wij als gemeente worden eigenaar van het jeugdhuis door een huurkoopformule. Het gebouw zal net als het vorige jeugdhuis multifunctioneel gebruikt kunnen worden door andere verenigingen in de gemeente of voor bijvoorbeeld vergaderingen of andere activiteiten. Het wordt zo een open huis dat leven brengt in de dorpskern van de gemeente. Het jeugdhuis wordt gebouwd volgens de nieuwste, innovatieve technieken. Zo wordt het een duurzaam gebouw met een groendak en een brede raampartij. De voorzijde geeft uit op de Parkeerstrip ’t Plosj. Achteraan zit in het gebouw ingegraven in de helling, wat mogelijk geluidsoverlast naar de buurt toe sterk beperkt. Naast het gebouw komt een terras.”