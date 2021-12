Eerste kinderen tussen 5 en 11 jaar oud krijgen coronaprik in vaccinatiecentrum van Gooik: “We hebben ons vandaag bewezen als ware helden”

GooikIn het vaccinatiecentrum van Strijland in Gooik kregen donderdagmiddag de eerste kinderen tussen 5 en 11 jaar hun prik van het Pfizervaccin. Om van de prik toch nog een ludiek moment te maken, werd het centrum volledig kindvriendelijk ingericht en werden alle kinderen verwelkomd door verklede vrijwilligers. Al was niet elk kind zo happig op hun prikje waardoor er af en toe wat traantjes vloeiden...

Het centrum opende meteen vier ‘hokjes’ om kinderen te vaccineren, elk in een ander thema versierd. Zo konden de kinderen hun prikje krijgen bij de dolfijn, Batman, kapitein en politie. De verwelkoming gebeurde door tientallen verklede vrijwilligers waaronder ook Gooik burgemeester Michel Doomst, die zich sinds enkele dagen officieel vrijwilliger mag noemen. Na de prik krijgen alle kinderen een vaccinatiediploma met naam, datum en iets om te drinken. Eén van de allereerste van de in totaal 200 kinderen donderdag was de 11-jarige Jari Steens uit Gooik. “Ik keek heel hard uit naar de prik”, vertelt hij. “Iedereen is natuurlijk gevaccineerd en dan kan ik niet achterblijven. Op voorhand was ik niet bang en terwijl deed het ook geen pijn. Voor de jongere kinderen is het super leuk dat het hier zo mooi versierd is, maar ik ben daar toch al wat te oud voor (lacht).”

Volledig scherm Jari Steens (11) en mama Leen Cleymans (41). © Photo News/Pieter-Jan Vanstockstraeten

Victor (8) en Emile Cordemans (5) uit Lennik kregen hun prik in de enige echte Batmobile. “De keuze om ons prikje ook te krijgen was heel snel gemaakt”, vertellen ze. “We hebben er dan ook nooit over getwijfeld en keken er zelfs heel hard naar uit. Al onze vrienden gaan zich ook laten vaccineren als ze mogen gaan. De racewagen was heel leuk gedaan en dat gaf meteen een leuk en vertrouwd gevoel.”

Volledig scherm Victor (8) en Emile Cordemans (5) en mama Sofie Straetmans (38). © Photo News/Pieter-Jan Vanstockstraeten

Bij Mieke Waterplas (11) uit Galmaarden ging het in de dagen voor de prik ietsje minder goed. “Ik heb twee dagen lang heel harde buikpijn gehad van de stress”, vertelt ze. “Maar toch heb ik nooit getwijfeld om me te laten vaccineren. Gelukkig was de buikpijn hier snel voorbij door de leuke omgeving. Je vergeet even dat je hier bent om een prik te komen halen en dat is heel goed als afleiding.” Ook papa Rudy (47) kreeg woensdag nog maar zijn boosterprik. “Het doet voor kinderen héél veel dat het op hun maat werd aangepast”, vervolgd hij. “Wel grappig om te zien en ook een hele dikke pluim aan de vrijwilligers die alles op slechts een dag tijd hebben omgebouwd tot een kindvriendelijk vaccinatiecentrum.”

Volledig scherm Mieke Waterplas (11) en papa Rudy Waterplas (47). © Photo News/Pieter-Jan Vanstockstraeten

De zesjarige Maoni Van den Borre uit Sint-Pieters-Leeuw kreeg haar prik op een dolfijn. “Ze gaat naar school in Lennik en kreeg daarom een uitnodiging om zich hier te laten vaccineren”, vertelt haar mama. “Aangezien ze zo jong is, is het een hele steun dat ze hier op een leuke manier onthaald werd. Al bij al had ze niet te veel schrik voor de prik, het is echt een stoere meid. We twijfelden helemaal niet om haar te vaccineren. Maar het was toch een raar gevoel wanneer we van tientallen ouders in haar klas hoorden dat ze hun kind niet zouden vaccineren. Op dat moment waren we er helemaal van overtuigd om het juist wél te doen. Het is tenslotte om iedereen te beschermen. We willen allemaal onze vrijheid terug, en is dit is nog maar eens een stap in de goede richting.”

Volledig scherm Maoni Van den Borre (6) en haar mama © Photo News/Pieter-Jan Vanstockstraeten

Alex en Amber Katz (9 en 6) uit Lennik kregen hun prikje van de kapitein. “We hadden helemaal geen schik voor de prik”, vertellen ze. “We hebben ons vandaag bewezen als ware helden. Het was ook superleuk gedaan met alle animatie en verklede mensen. Ook de meneer die ons vaccin heeft gegeven was heel lief en zorgde ervoor dat we geen bang hadden.”

Volledig scherm Alex en Amber Katz (9 en 6) met mama Stephanie Van Meenen (36). © Photo News/Pieter-Jan Vanstockstraeten

De gemoederen laaiden even hoog op wanneer een tiental antivaxers zich donderdagochtend opstelden voor de parking van het vaccinatiecentrum. Met een drietal politiecombi’s zorgden de agenten ervoor dat de demonstranten niet over de schreef gingen en drongen erop aan de site te verlaten. Na de middag keerden ze terug met pamfletten, toespraak en zelfgeschreven lied en stelden zich op aan de inrit van het vaccinatiecentrum. Hiermee probeerden ze gezinnen in aankomende wagens te overtuigen om hun kinderen niet te laten vaccineren.

Volledig scherm © Photo News

Volledig scherm Burgemeester Michel Doomst werd officieel vrijwilliger. © Photo News/Pieter-Jan Vanstockstraeten

Volledig scherm Er vloeiden ook wat traantjes bij enkele kinderen. © Photo News/Pieter-Jan Vanstockstraeten

Volledig scherm © Photo News

Volledig scherm © Photo News/Pieter-Jan Vanstockstraeten

Volledig scherm De antivaxers voor de parking van het vaccinatiecentrum. © Photo News/Pieter-Jan Vanstockstraeten