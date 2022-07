Drie keer muziek op culturele zomeravonden in Gooik

Halle Rechter plooit niet: effectieve celstraf voor au­to-inbreker

Een jonge twintiger is veroordeeld tot een gevangenisstraf van 28 maanden omdat hij begin januari met twee kompanen een reeks auto-inbraken had gepleegd in Halle. Het drietal kon door de politie ingerekend worden maar de twee andere verdachten bleken minderjarig.

18 juli