Dit weekende 3de editie van Kerstrondrit met verlichte tractoren door Pajotse straten

Liefst 85 tractoren zullen vanaf 17 uur hun opwachting maken in verschillende Pajotse straten. Het vertrek is voorzien rond 18 uur aan het Jagershof langs de Bruneaustraat in Kester (Gooik). Van daaruit trekt de stoet richting Oetingen en nadien het Oudstrijdersplein en Repingenstraat in Vollezele rond 18.15 uur. Er wordt gevolgd langsheen de Flieterkouter in Tollembeek en het Marktplein in Galmaarden om rond 19.50 uur te passeren langs de Krepelstraat, Edingsesteenweg en Linkebeek. Rond 20 uur wordt de stoet verwacht in Neigem om nadien nog af te zakken naar het centrum van Gooik via de Strijlandstraat alsook rotonde ‘de drie hamertjes’ om via het Kestergat opnieuw aan te komen aan het Jagershof. Nadien volgen daar nog tal van optredens met onder andere Ambidance, Yves Segers, Fret en Tet en een special guest.