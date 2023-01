Dit weekend nieuwjaarsreceptie in Sportcentrum Koornmolen

Nadat de nieuwjaarsreceptie jarenlang doorging in De Cam, stapte de gemeente in 2018 af van deze locatie. Het gemeentebestuur wil namelijk elk jaar op een andere locatie in een andere deelgemeente deze nieuwjaarsreceptie organiseren. Deze keer zal deze plaatsvinden in Sportcentrum Koornmolen in Strijland. Tijdens deze nieuwjaarsreceptie - die van start gaat vanaf 11 uur en waar iédereen welkom is - zal het ook de bedoeling zijn om enkele verdienstelijke mensen te huldigen zoals de Warmste Gooikenaar.