Dit weekend feest op Paddenbroek: een gezellige dag voor jong en oud

Vernieu­wing handels­kern gaat niet meer voor zomer van start: “We zullen in overleg met handelaars bepalen wanneer we starten”

De werken voor de geplande vernieuwing van de handelskern zullen niet meer voor de zomer van start gaan. Het stadsbestuur had aanvankelijk gehoopt om volgende maand te kunnen starten, als alles zou lopen zoals gepland, maar dat is dus niet het geval. De startdatum zal in overleg met de handelaars worden bepaald. Zij zijn blij dat de werken nog niet starten in mei, maar een goede timing vinden voor iedereen lijkt niet evident te zullen worden.