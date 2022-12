Deze zaterdag ‘Winterfeesten’ bij Baar28 met Kerstmarkt en groots feest

Halle Koen en Kevin maken van hun café deze winter de ‘Après Cheers Bar’

De Cheers Bar op de Grote Markt in Halle wordt de komende maanden een winterbar. Uitbaters Koen Albert en Kevin Paulus halen er zelfs het behangpapier voor van de muren om alles in de ‘Après Cheers Bar’ in een winters sfeertje te dompelen. Aan de muren hangen ski’s op en de kaart is natuurlijk aangepast. “Cheers opende als een cocktailbar”, legt Koen uit. “En dat is een concept dat natuurlijk perfect past in de zomermaanden. Maar nu de winter voor de deur staat worden er minder cocktails gedronken en dus zijn we komende maanden een winterbar. Met op de kaart onder ander jenever, glüwhein en warme chocomelk. Je kan zelfs tartiflette en poffertjes bestellen. Wie wil kan natuurlijk nog steeds een cocktail bestellen.”

