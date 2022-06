De Groeituin organiseert STEM-kamp in augustus

Gooik De Bron kan na bijna 15 jaar eindelijk starten met nieuwbouw: “Een enorm grote stap vooruit naar de centralisa­tie van onze school”

Deze maandag wordt er gestart aan de nieuwbouw voor Vrije Basisschool De Bron in Gooik. Eindelijk mag je wel zeggen want leerkrachten, directie en leerlingen wachten er intussen al bijna 15 jaar op. Hét grote probleem was de toekenning van verschillende subsidies, maar die bleef destijds tijdenlang weg. “De nieuwbouw wordt een L-vorm waar de vier klassen van de andere campus langs de Koekoekstraat in ondergebracht zullen worden”, aldus directeur Marleen Verckens.

10 juni