De Bron kan na bijna 15 jaar eindelijk starten met nieuwbouw: “Een enorm grote stap vooruit naar de centralisatie van onze school”

GooikDeze maandag wordt er gestart aan de nieuwbouw voor Vrije Basisschool De Bron in Gooik. Eindelijk mag je wel zeggen want leerkrachten, directie en leerlingen wachten er intussen al bijna 15 jaar op. Hét grote probleem was de toekenning van verschillende subsidies, maar die bleef destijds tijdenlang weg. “De nieuwbouw wordt een L-vorm waar de vier klassen van de andere campus langs de Koekoekstraat in ondergebracht zullen worden”, aldus directeur Marleen Verckens.

Momenteel is de school verspreid over 2 sites in het centrum van Gooik. De kleuterklassen en leerlingen tot het tweede leerjaar kunnen terecht achter zaal Familia en naast het woonzorgcentrum Eyckenborch langs de Bronnenweg. Het andere deel vanaf het derde leerjaar bevindt zich enkele honderden meters verderop in de oude jongensschool naast het gemeentehuis langs de Koekoekstraat. Het is al jaren de bedoelingen om deze twee campussen te combineren tot één gecentraliseerde en moderne school op de Bronnenweg, want praktisch is het op deze manier niet. Bovendien hebben beide gebouwen intussen hun beste tijd gehad en zijn daarom dringend toe aan een grondige renovatiewerken.

Werken gestart

Maar de broodnodige werken konden maar niet uitgevoerd worden. Er werd namelijk gewacht op een subsidie van Vlaanderen voor de realisatie van een nieuwbouw. Uiteindelijk -eind 2018- verkregen ze een subsidie van meer dan een miljoen euro. “Vrijwel meteen zijn we gestart met het afwerken van onze plannen, want die lagen natuurlijk al een hele tijd klaar”, aldus Verckens, die intussen 5 jaar directeur is. “We hadden gehoopt om in 2020 te kunnen starten, maar door verschillende onvoorziene omstandigheden zoals de coronacrisis en de afsluiting van de dossiers moesten we opnieuw uitstellen. Een grote domper op de feestvreugde, want iedereen kijkt er al jaren naar uit. Na lang wachten zullen de werken nu maandag eindelijk van start gaan.”

De plannen

Het is natuurlijk even aanpassen, want voor de veiligheid van de kinderen wordt de toegang tot de school nu tijdelijk via de Niko, slechts enkele meters verderop. Dit aangezien er aan de hoofdpoort volop gewerkt wordt om de voorbereidingen in orde te krijgen. “Het plan is om een volledig nieuw gebouw op te trekken achteraan op het grasveld”, gaat Verckens verder. “Momenteel blijven alle andere gebouwen en containers staan, want zonder deze kunnen onze leerlingen nergens anders terecht. De nieuwbouw wordt een L-vorm waar de vier klassen van de andere campus langs de Koekoekstraat in ondergebracht zullen worden alsook de lagere school leerlingen die hier momenteel hun plaatsje hebben. Zij krijgen allemaal op de bovenverdieping een plek terwijl op het gelijkvloers plaats zal zijn voor een eetzaal en kantoren, wat zich momenteel allemaal in de containers bevindt.”

De huidige gebouwen aan de Bronnenweg blijven dus staan voor alle kleuters, al zullen die na de afwerking van de nieuwbouw een grondige renovatie doorstaan. De directie hoopt dat de leerlingen tegen september 2024 in de nieuwbouw kunnen intrekken. Door deze werken zal het gebouw naast het gemeentehuis echter leeg komen te staan. “Al die klassen zullen dan natuurlijk verhuizen naar hun nieuwe schoolgebouw”, aldus schepen Christa Dermez (CD&V). “Wat er dan met dat gebouw zal gebeuren, zal nadien pas bekeken worden naar aanleiding van de grote plannen met de gemeentesite.”

