David Cummins wordt komende vijf jaar nieuwe korpschef van de politiezone Pajottenland

Gooik/Galmaarden/Lennik/Herne/Bever/PepingenMet hoofdcommissaris David Cummins heeft de politiezone Pajottenland bijna vier jaar na de pensionering van Marc Hellinckx opnieuw een korpschef. Cummings, die eerder werkzaam was bij de lokale politiezone Dilbeek en bij de federale politie, wil zich in eerste instantie toeleggen op het beter leren kennen van de zone. “Fenomenen en criminaliteit zoals in de Vlaamse Rand komen evengoed voor op het platteland zoals hier in het Pajottenland”, zegt hij. “We moeten binnen het korps samenwerken om al die zaken te bestrijden, maar ook met partners binnen de veiligheidsketen.”

Hellinckx, laatste korpschef van de politiezone, ging in mei 2029 op pensioen waarna commissaris Philippe Annys eind dat jaar waarnemend korpschef werd. Met hem kwam de zone echter in woelig water terecht en ontstond er maandenlang onrust onder de agenten. Uiteindelijk besliste hij begin 2022 om een stap opzij te zetten. Eerste commissaris Philippe De Gelas nam nadien de rol over. Die laatste werd daar ook nog voor bedankt door het directiecomité en het politiecollege. “Voor u was het onverwachts, maar voor velen was het logisch dat u korpschef ad interim werd”, klonk het in een boodschap van het directiecomité. “Een vaste waarde binnen onze zone en voor ons was u een rots in de branding. U heeft vertrouwen geschonken en ons gerustgesteld wanneer het nodig was. Bedankt.”

(Lees verder onder de foto)

Volledig scherm Eerste commissaris Philippe De Gelas werd bedankt. © Tom Vierendeels

Verhuis

En nu start dus met hoofdcommissaris David Cummins een nieuwe hoofdstuk voor de zone. Eentje van minstens vijf jaar. De 52-jarige man uit Ternat begon midden jaren negentig bij de gemeentepolitie van Dilbeek en bleef daar na de hervorming ook aan de slag. Vervolgens ging hij als officier aan de slag bij de federale politie, waar hij vanaf mei 2020 diensthoofd bij de Coördinatie- en Steundirectie van Halle-Vilvoorde werd. “Nu zet ik een grote stap in mijn carrière”, beseft Cummins. “Maar ik kom terecht in het zeer mooie en prachtige Pajottenland. Alle medewerkers geef ik het vertrouwen en ik ben ervan overtuigd dat we samen een heel mooi traject zullen bewandelen. Begin volgende maand volgt al een grote verandering: de verhuis naar het nieuwe politiehuis. Een modern gebouw dat voldoet voor het hedendaagse politiewerk. Dat zal ook voor iedereen een nieuwe start met uitdagingen betekenen.”

(Lees verder onder de foto)

Volledig scherm Hoofdcommissaris en korpschef David Cummins met een deel van het politiecollege. © Tom Vierendeels

Uitdagingen Vlaamse Rand

Grote veranderingen voor de inwoners zitten er met de nieuwe korpschef niet onmiddellijk aan te komen. “In eerste instantie ga ik het korps goed leren kennen en zal ik met het bestuur bekijken op welke punten we kunnen verbeteren”, klinkt het. “Interne communicatie wordt voor mij zeer belangrijk, net als externe communicatie. En in een landelijk gebied als het deze is de wijkwerking ook belangrijk. Maar het politiewerk is nog altijd een grote uitdaging en het vraagt veel flexibiliteit. De Rand wordt geconfronteerd met vele fenomenen, gaan de van inbraken, diefstallen met geweld, tot verkeers- en mobiliteitsproblemen. Ook drugsfeiten en intrafamiliaal geweld zijn er niet vreemd. Internetcriminaliteit zoals bijvoorbeeld phishing neemt toe. We gaan met ons team samenwerken om die zaken aan te pakken, want die komen evengoed in het Pajottenland voor. En niet alleen intern, maar ook met de federale politie, omliggende politiezones en andere partners die deel uitmaken van de veiligheidsketen. Om al die zaken zullen we ook inzetten op het invullen van alle vacatures en ons volledig kader, om het hoofd te kunnen bieden aan wat op ons afkomt. Kwaliteitsvol werken, met respect voor elkaar en ten dienste van alle inwoners van onze zone. Samen werken we aan een veilig Pajottenland. Ik ben er klaar voor en richt mijn blik naar de toekomst.”

Volledig scherm Hoofdcommissaris David Cummins legt de eed als korpschef af in handen van Kris Poelaert, voorzitter van het politiecollege. © Tom Vierendeels

Volledig scherm © Tom Vierendeels

Volledig scherm Hoofdcommissaris en korpschef David Cummins (links) met burgemeester Kris Poelaert (voorzitter politiecollege) en Philippe De Gelas, de laatste waarnemend korpschef. © Tom Vierendeels

Volledig scherm Hoofdcommissaris en korpschef David Cummins met een deel van de politieraad. © Tom Vierendeels

