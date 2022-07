Dartstoernooi SK Oetingen brengt 3.600 euro op voor Malawi en jeugdspelers

Het lokale dartstoernooi werd georganiseerd in zaal Elckerlyc in Oetingen (Gooik). Niet minder dan 64 spelers uit de ruime omgeving namen deel aan de leuke sfeeravond. Winnaar van de avond werd Geert Belsack. De organisatie mag dus spreken van een geweldige opkomst. “We beschikten over 16 dartsblokken waardoor er aan de lopende band gespeeld kon worden”, vertelt organisator Wout Vierendeel. “We zochten contact met Dimitri Van den Bergh en Kim Huybrechts om speciaal voor ons een uniek filmpje te maken. Die hebben we tijdens het laten afspelen op het grote scherm. In totaal hebben we die avond 3.600 euro opgehaald. De helft daarvan wordt geschonken aan de jeugdspelers van SK Oetingen voor de aankoop van nieuw materiaal. De andere helft schenken we aan het ontwikkelingsproject in Malawi.”