Daags na afgelasting zit organisatie GP Oetingen met handen in het haar: “Meer dan 10.000 euro kosten niet te recupereren”

Carnaval kan bijna beginnen: prinsen van Tastendeu­vel rollen 5.000 Halse krotten in papiertjes

De prinsen van Tastendeuvel verzamelden dinsdagavond in café Op ’t Kassaa in Halle om er de duizenden krotten in wikkels te rollen. Dat is intussen al meer dan 50 jaar een gewoonte bij het gezelschap van Prinsen.