Café Het Vijfde Wiel legt dit weekend bus in naar Schlagerfestival

Gooik, Herne en Galmaarden gaan fuseren, maar wat wordt de naam? Wie wordt burgemees­ter? En waar kan je terecht voor een identi­teits­kaart?

Symbolisch op het geografisch middelpunt van Gooik, Herne en Galmaarden werd in het Hof ter Spieringen de intentie tot fusie tussen de drie gemeenten bekendgemaakt. Een noodzaak, volgens de drie besturen. Bever, Lennik en Pepingen stappen niet in de fusie. Waarom niet? En wie zal burgemeester worden van de nieuwe fusiegemeente? En waarom is de fusie noodzakelijk? Na een gesprek met de betrokken burgemeesters geven we hieronder de huidige stand van zaken.