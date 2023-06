Buurtcomité ‘Kôkenbèèk’ organiseerde zwerfvuilactie

Dit jaar wordt StraPatZen ingeruild voor DANSBAaR: “Afwisse­lend ruimte maken voor nieuwe belevingen”

Dit jaar ruilt de gemeente Sint-Pieters-Leeuw StraPatZen in voor DANSBAaR. Dit gaat door op zaterdag 19 augustus in het Colomapark. Voortaan zal StraPatZen in de even jaren georganiseerd worden en een alternatief hiervoor in de oneven jaren: telkens op de derde zaterdag van augustus. “Deze gratis evenementen hebben als doel het zomerse vakantiegevoel naar Leeuw te brengen”, klinkt het.