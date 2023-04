Buurtcomité De Parelhoeders organiseert Gooik Leeft!

NET OPEN: Alythea opent met ‘Pokay Island’ tweede poké­bowl-zaak in Ninoofs stadscen­trum: “Beslissing anderhalf jaar geleden al genomen omdat zo’n zaak er nog niet was in Ninove”

In de Langemuntstraat in het stadscentrum van Ninove is de nieuwe horecazaak ‘Pokay Island’ van start gegaan. Uitbaatster Alythea Metaxas biedt er pokébowls, bubble tea’s en mochis aan. Het is de tweede pokébowl-zaak die opent in het stadscentrum op amper iets meer dan een week tijd.