Buurt geschokt na overlijden van 62-jarige Ann in Gooik

Een grotere dierenvriend dan Ann viel op de Edingsesteenweg in Gooik mogelijk niet te vinden. Alleen al aanbellen is voldoende om een roedel honden voor de omheining naast het huis te zien verschijnen. Bewijs genoeg alvast van hoe graag ze dieren zag. Maar de beestjes hun baasje werd hen dinsdagavond op tragische wijze ontnomen. Ann stond er momenteel even alleen voor, nadat de man met wie ze in 2005 trouwde werd opgenomen in het ziekenhuis. Ze wilde hem dinsdagavond een bezoek brengen en vond vervoer bij de overbuurvrouw. Maar bij het oversteken liep het mis. L. werd gegrepen door een wagen die in de richting van Leerbeek reed. “Er zijn geen aanwijzigingen voor overdreven snelheid en zijn adem- en speekseltest waren negatief”, zegt Gilles Blondeau van het parket Halle-Vilvoorde. “De chauffeur moet dus verrast zijn geweest door het plots oversteken van de rijbaan door het slachtoffer. Op de plek van het ongeval is ook geen zebrapad aanwezig.”

Een fractie onoplettendheid, meer was er niet nodig voor dit zeer jammerlijke ongeval. De eerste hulp werd aan L. nog aangeboden. “Ik was net te voet op huisbezoek geweest en stapte opnieuw richting de praktijk, die gelegen is aan de plek van het ongeval”, zegt Isabelle Pauwels, kinesist van het Aqua Fit Center. “Tijdens het stappen zag ik al dat er verschillende wagens stilstonden op straat en eens dichterbij zag ik ook een persoon op de rijbaan liggen. Hulpdiensten waren nog niet ter plaatse en er werd nog niet actief hulp geboden. Daarom ben ik gaan kijken of ik niks kon doen. Intussen stopte er ook een verpleegkundige die met haar wagen passeerde. Samen zijn we de reanimatie gestart. Ademhaling heb ik nog opgemerkt, maar hartslag was er van in het begin niet meer.” Ziekenwagenpersoneel en een MUG-team namen vervolgens de reanimatie over, maar hulp kon helaas niet meer baten. Het slachtoffer overleed ter plaatse aan haar verwondingen.

“Ann en haar man kenden we best wel goed”, vervolgt Pauwels. “Zij hebben grote weides achter hun huis liggen en die grenzen aan onze tuin. Regelmatig zag ik haar daar bezig met de vele dieren die er stonden en zo hadden we ook regelmatig contact. Mijn dochter mocht ook altijd langskomen om te helpen bij het verzorgen van de dieren en soms mocht ze ook paardrijden. Het zijn dus hele vriendelijke mensen. En hoe Ann met haar dieren omging, zo ook met haar man. Ze vormden een prachtig koppel en altijd waren ze samen op pad.” De familie van het slachtoffer was woensdag te zwaar aangeslagen om te reageren.

Volledig scherm © Tom Vierendeels

Volledig scherm © Tom Vierendeels

