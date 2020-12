Burgemeester Gooik vergeet mondmasker op groepsfoto. De poging om daar met Photoshop iets aan te doen, gaat volledig de mist in

GooikHet mondmasker was Gooiks burgemeester Michel Doomst (CD&V) even vergeten, die dag in september toen hij poseerde met de familie van een jubilerend koppel uit zijn gemeente. Maar dat is niet wat opviel toen de foto in het gemeentelijke infoblad van december verscheen. Wat wel opviel? Het semi-doorschijnende, gephotoshopte balkje dat alsnog de indruk moest wekken dat Doomst toch een mondmasker droeg.