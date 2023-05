Boerenlandschap Pajottenland nu ook officieel geen kandidaat landschapspark meer

Tot eind 2025 geen appartemen­ten meer in Ternat: oppositie­par­tij­en vinden meerder­heid bij CD&V

Er komt een bouwpauze in Ternat, in afwachting van de definitieve opmaak van een RUP Bebouwde Ruimte. Dat RUP moet vastleggen op welke manier en waar bouwen in Ternat mogelijk is. Oppositiepartijen N-VA en Open Vld stelden deze bouwpauze voor en vonden een meerderheid van de stemmen dankzij meerderheidspartij CD&V en Volks. Voor Ternat, de andere meerderheidspartij, onthield zich bij de stemming stelt zich vragen bij de bouwpauze.