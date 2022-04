BNI Pajottenland organiseerde wandelvergadering

Futsal eerste nationale Luca Cragnaz gaat geschiede­nis­boe­ken in: eerste Belg die alle matchen wint in één seizoen als speler en coach

De spelers van Halle-Gooik hebben vrijdagavond in Moeskroen een huzarenstukje voor elkaar gekregen. De 3-13-overwinning volstond om alle matchen van de reguliere competitie winnend af te sluiten. Enkel Action 21 heeft hen dat in het seizoen 2002-’03 voorgedaan. Voor coach Luca Cragnaz werd het nog mooier. Hij was er in 2003 ook al bij met Action 21.

18 april