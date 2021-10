Betonpomp van 36 ton kantelt en komt op huis terecht

Het ongeval deed zich woensdagochtend rond 8.15 uur voor achter het kantoorgebouw van Vastgoed De Vos. Daar wordt een voormalige varkensstal omgevormd tot een vergaderruimte. Een firma was er aan de slag met betonneren toen de betonpomp van zo’n 36 ton wegzakte. “Mijn stempelplaten bleven stabiel staan en zakten niet weg in de aarde waardoor alles in orde leek”, vertelt de bestuurder. “Maar zonder we het wisten bevond zich er zich ondergrond een waterput. Tijdens het werk zakte één van de steunpoten door de waterput.”

De betonpomp kantelde en de arm van 47 meter kwam terecht op de woning en in de tuin van buurman Herman Neukermans. “Mijn vrouw was koffie aan het zetten en we maakten ons klaar om een boterham te eten”, zegt hij. “Plots werden we opgeschrikt door een hevig gedaver. We sprongen wel een meter omhoog. We gingen eerst aan het raam kijken en trokken toen naar buiten waar ik de arm door de tuin zag lopen. De gevelstenen zijn beschadigd en ook de roofing van het platte dak is omhoog gekomen. Daarom hebben we een zeil gespannen zodat het niet zou binnen regenen. Langs de binnenkant zijn er ook enkele scheuren te zien, maar volgens brandweer en burgemeester moet er niet gestut worden. Ik denk ook niet dat er problemen zijn met de stabiliteit. En op de bestuurder van de betonpomp ben ik ook niet kwaad. Hij was ocharme zelf helemaal over zijn toeren. Ik zou zelf ook niet in zijn plaats willen zijn, zoiets doe je niet met opzet.” Een takelfirma zal donderdagochtend ter plaatse komen om het gevaarte weg te takelen. De arm zal daarbij gedemonteerd worden.