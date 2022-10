Bejaarde man slachtoffer van homejacking: auto twee weken later teruggevonden

Halle Collégiens houden opnieuw reunie in Halle

De collégiens verzamelden deze week opnieuw voor een reunie in Halle. De oud-collega’s gaven allemaal les op het Onze-Lieve-Vrouwecollege in Halle. Die school fusioneerde in 2005 met het Heilig-Hart Instituut tot Heilig Hart&College maar de banden van de collégiens werden sinsdien nauw aangehaald door een jaarlijkse bijeenkomst georganiseerd door Freddy Debast. Net als de voorbije jaren was Kaffee De Sleutel aan de Grote Markt het decor voor de namiddag. In totaal waren er 33 oud-leerkrachten aanwezig.

26 oktober