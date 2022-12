Baar28, Jona en Posi organiseren dit weekend 'Match van de cafébazen’

Ninove Van meevliegen met Kerstman en zijn slee over rodeorij­den tot benjisprin­gen: Veel belevenis in stadscen­trum tijdens eindejaars­pe­ri­o­de

De kerstlichtjes laten op zich wachten, maar aan belevenis zal het alvast niet ontbreken in het Ninoofse stadscentrum tijdens de eindejaarsperiode. Vrijdagavond start het eindejaarsprogramma ‘Ninove wintert’ met de Christmas Nightrun en in de twee volgende weken zal je in het stadscentrum kunnen meevliegen met de Kerstman en zijn slee, je uitleven op een opblaasbare ijssculptuur, rodeorijden op een eland en benjispringen. Daarnaast zijn er tal van mobiele animaties, winteroptredens en een kerstmarktje.

14 december