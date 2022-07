AUTOSNELWEGVERHALEN. 50 jaar geleden mobiliseerde Piet (80)het Pajottenland in de strijd tegen de A8: “Het landschap van Bruegel kapot maken om 10 min sneller op je bestemming te zijn... Dat was toch ongelooflijk?”

Gooik Sander Heim (24) is nieuwe uitbater van café de JoNa: “Proberen om hier opnieuw wat leven in de brouwerij te krijgen”

Nieuw leven in de brouwerij voor café Jona in Leerbeek (Gooik). Het laatste café in de deelgemeente kent na enkele weken sluiting een nieuwe uitbater: de 24-jarige Sander Heim. De zaak is intussen al een tijdje opnieuw open, maar op vrijdag 8 juli organiseert hij de échte officiële opening. “Het is hier nog een écht volkscafé en daar hou ik enorm van”, vertelt hij.

