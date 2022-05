Annemieke Dubois lanceert eerste boek RQ: “Want single zijn is niet een probleem is dat ‘opgelost’ moet worden”

Gooik Gloednieu­we vergader­ruim­te voor bedrijven ‘De Rekolt’ opent de deuren

De Rekolt is een nieuw initiatief in Gooik waar je kan vergaderen in een inspirerende omgeving. Ondernemingen, coaches of organisaties die op zoek zijn naar een plekje, kunnen vanaf nu terecht in de splinternieuwe vergaderruimte langs de Edingsesteenweg 91 in Gooik.

