Animatoren gezocht voor Speelplein 't Foensjske

Lembeek Lembeek wuift pastoraal werker Jef Devillé (81) uit: “Ons dorp heeft veel aan hem te danken”

Pastoraal werker Jef Devillé is met pensioen. Jarenlang was hij als leek de man die voor ging tijdens de vieringen in de Sint-Veroonskerk in Lembeek. De parochie verliest een monument want ook bij de organisatie van de Sint-Veroonmars was hij nauw betrokken. Van de Lembekenaren kreeg hij alvast een warm mooi voor al zijn werk.

6 januari