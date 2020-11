Afrikaanse zeearend gespot in Gooik: “Onder de indruk toen ik hem zag opstijgen”

Ninove Chauffeur onder invloed vlucht weg van controle en maakt het alleen maar erger: achtervol­ging met snelheden tot 140 per uur

2 november Yves V. maakte vorig jaar niet de beste beslissing in zijn leven. Hij was op weg naar huis toen hij even verderop een controlepost van de politie opmerkte. Omdat hij iets gedronken had maakte hij rechtsomkeer en vluchtte hij weg. Het kwam tot een achtervolging waarbij snelheden tot 140 kilometer per uur gehaald werden. “Mijn cliënt was beter blijven staan want nu maakte hij het alleen maar erger", aldus zijn advocate.